محافظ القاهرة: نحرص على إسعاد المواطنين وتوفير الراحة لهم فى شم النسيم

كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة سخرت كل إمكانيتها للاستعداد لاحتفالات شم النسيم، لاسعاد المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لهم ولأسرهم.

وأضاف محافظ القاهرة خلال تفقده الحديقة الدولية منذ قليل، أن الحديقة اليوم حرصت على إسعاد المواطنين، حيث قدمت عروضا ترفيهية وعروض الفرق الشعبية لجعل اليوم مليء بالبهجة والسرور.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، أن أجنحة الحدائق بالكامل شهدت رفع كفاءة وتطوير كبير حتى ظهرت بالشكل اللائق والحضارى الذى لاقى إشادة من المواطنين.

ورافق المحافظ فى جولته، المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، واللواء محسن حجازى رئيس هيئة النظافة، واللواء إبراهيم عوض رئيس المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمى المحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.