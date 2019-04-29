video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: نحرص على إسعاد المواطنين وتوفير الراحة لهم فى شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:21 ص
محافظ القاهرة: نحرص على إسعاد المواطنين وتوفير الراحة لهم فى شم النسيم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة سخرت كل إمكانيتها للاستعداد لاحتفالات شم النسيم، لاسعاد المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لهم ولأسرهم.
 
وأضاف محافظ القاهرة خلال تفقده الحديقة الدولية منذ قليل، أن الحديقة اليوم حرصت على إسعاد المواطنين، حيث قدمت عروضا ترفيهية وعروض الفرق الشعبية لجعل اليوم مليء بالبهجة والسرور.
 
ومن جانبه، أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، أن أجنحة الحدائق بالكامل شهدت رفع كفاءة وتطوير كبير حتى ظهرت بالشكل اللائق والحضارى الذى لاقى إشادة من المواطنين.
 
ورافق المحافظ فى جولته، المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، واللواء محسن حجازى رئيس هيئة النظافة، واللواء إبراهيم عوض رئيس المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمى المحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرور القاهرة يعزز من انتشار الخدمات والأوناش المرورية بكورنيش النيل والمراسى النيلية

محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويلتقط صورا مع زوارها

القاهره

اخبار القاهرة

شم النسيم

الحديقة الدولية

محافظ القاهرة




لا تفوتك
إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة