محافظ الشرقية يشكل فريقا طبيا عاجلا لعلاج مصابى حادثى طريق عبده نصر وكوبرى سحارى

الشرقية - إيمان مهنى

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من الدكتور هشام مسعود، على مصابى حادثى طريق كوبرى سحارى بفاقوس وطريق عبده نصر بمركز أبو كبير والمؤدى إلى مركز فاقوس، والذى نتج عنهما إصابة 24 وحالة وفاة واحدة.

كلف المحافظ الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية وتشكيل فريق طبى عاجل ومتكامل لتخصصات العظام والجراحة العامة والمخ والأعصاب والقلب والباطنة لمباشرة الحالات حتى تماثلها للشفاء.

وعلى الفور تم نقل المصابين وعددهم 24 إلى مستشفى أبو كبير المركزى ومستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى العلاج اللازم كما تم نقل حاله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بناءً على رغبة المصاب.

ومن جانبه كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة والعاجلة للإشراف على علاج المصابين بمستشفى أبو كبير ومستشفى الجامعة، فضلاً عن انعقاد لجنة الأزمات والكوارث بمديرية الصحة برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة تداعيات الحادثين.