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الإثنين، 29 أبريل 2019 03:55 م
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محافظ الإسكندرية: مهرجان الزهور لعودة المحافظة لرونقها

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:45 م
محافظ الإسكندرية: مهرجان الزهور لعودة المحافظة لرونقها مهرجان الزهور
الاسكندرية جاكلين منير
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أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين،  "مهرجان الزهور"، احتفالا بأعياد الربيع، والذى شاركت فيه العديد من الجهات المختلفة بالمحافظة بسيارات مزينة بالزهور تجوب أنحاء المدينة، مهنئا المواطنين بأعياد ونسمات الربيع.

 

وقال المحافظ، إن المهرجان هو بداية المهرجانات التى تعيد الجمال والرونق للإسكندرية، فهى مدينة ثقافية لها طابع خاص وتستحق من الجميع التعاون من أجل عودة جمالها وتاريخها، لافتاً إلى أن المحافظة استعدت منذ أيام لاستقبال زائريها من جميع المحافظات، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية وتجهيز الشواطئ والحدائق والمنتزهات، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة والرصف، لافتا إلى أن جميع المسئولين تواجدوا فى الشوارع من خلال الجولات الميدانية لتظهر المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام زائريها، مؤكدا على ضرورة عودة السياحة الداخلية والخارجية للمحافظة مرة أخرى.

 

و قد انطلق المهرجان من أمام مكتبة الإسكندرية لتجوب السيارات طريق الكورنيش حتى منطقة محطة الرمل ثم إلى منطقة بئر مسعود، وعادت مرة أخرى لتصل إلى طريق قناة السويس وميدان ساعة الزهور بباب شرقي، ثم اختتم المهرجان بمدخل الإسكندرية أمام كارفور والداون تاون، جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد والدكتور وليد عبد العظيم مستشار المحافظ لشئون البيئة، ورؤساء الأحياء وجميع ممثلى الجهات المشاركة فى المهرجان .

 

مهرجان الزهور (1)
مهرجان الزهور (1)

 

مهرجان الزهور (2)
مهرجان الزهور (2)

 

مهرجان الزهور (3)
مهرجان الزهور (3)

 

مهرجان الزهور (4)
مهرجان الزهور (4)

 

مهرجان الزهور (5)
مهرجان الزهور (5)

 

مهرجان الزهور (6)
مهرجان الزهور (6)

 

 

 

 

 


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