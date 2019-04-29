محافظ أسيوط: التوسع فى معارض سوبر ماركت أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن التوسع فتح معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بمختلف مراكز وأحياء المحافظة مع الالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات ومتابعة الأسواق والمعارض.

وأشار محافظ أسيوط، فى تصريحات له اليوم، إلى أنه تم فتح معارض سوبر ماركت أهلًا رمضان بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يكون البيع للجمهور بنسبة خصم تصل إلى 25% عن مثيله بالأسواق، لافتًا إلى أن المعرض الأول بمقر الغرفة التجارية بحى شرق مدينة أسيوط والمعرض الثانى بمركز ومدينة ساحل سليم والمعرض الثالث بمركز ومدينة القوصية بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة مشددًا على مراعاة نسبة التخفيضات وجودة المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين ومدى توافرها بكميات مناسبة.

وأضاف محمود ثابت القائم بأعمال أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، أن معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بقرى ومراكز أسيوط تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية المخفضة، خاصة الأرز والسكر والزيت واللحوم والأسماك والعصائر وياميش رمضان وتفتح المعارض أبوابها طوال اليوم أمام المواطنين.