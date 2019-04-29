محافظ أسوان: تطهير البرك والمصارف المائية لمكافحة الناموس والذباب بفصل الصيف

أسوان ندى سليم

وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الصحة بتشديد الرقابة الصحية على المنافذ الحدودية سواء كانت برية أو نهرية أو جوية ، بجانب الإستمرار فى رش وتطهير البرك والمستنقعات والمصارف المائية بالمبيدات اللازمة لمكافحة إنتشار الحشرات الضارة من الناموس والذباب من خلال تكثيف مرور سيارات التيفا على المناطق التى تشهد إنتشار لهذه الحشرات .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية قامت تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مديرة الإدارة بتنفيذ حملة بقرية الشيخ مصطفى بإدفو حيث تم الفحص العشوائى لعدد 21 عينة دم من الأشقاء السودانيين من أعمار مختلفة للإطمئنان عليهم، موضحاً أنه تم إستكشاف المنطقة وعمل مسح لها للتأكد من عدم وجود أماكن لتوالد اليرقات، كما تم عمل تدريب داخلى عن الفحص الحشرى لفنى معمل وحدة إدفو لتنشيط المعلومات وتبادل الخبرات بينهم بالتعاون بين تفتيش ملاريا أسوان ووحدة ملاريا إدفو .