لطلاب أولى ثانوى.. 5 محظورات يجب تجنبها فى امتحان مايو الإلكترونى

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات طلاب الصف الأول الثانوى العام والذى ينطلق فى 19 مايو المقبل، اليوم السابع يقدم فى 5 معلومات محظورات الطلاب فى هذا الامتحان.

1- يحظر على الطالب التأخر عن موعد الامتحان لأن الاختبار محدد بوقت معين والتأخير عن اللجنة يجعل الوقت يضيع.

2- يحظر التغيب عن الامتحان لأن الاختبار ليس تجريبى ولكنه أساسى يحدد مصير الطالب للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى العام.

3- يحظر ترك التابلت دون شحن لأنه يؤثر على طريقة وأداء الطالب للامتحان الإلكترونى.

4- يمنع على الطالب البقاء فى المنزل بحجة أداء الامتحان من المنزل لا بد من الذهاب للمدرسة.

5- يحظر على الطالب ترك لجنة الامتحان والخروج من المدرسة.