لطلاب أولى ثانوى.. 5 محظورات يجب تجنبها فى امتحان مايو الإلكترونى

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات طلاب الصف الأول الثانوى العام والذى ينطلق فى 19 مايو المقبل، اليوم السابع يقدم فى 5 معلومات محظورات الطلاب فى هذا الامتحان.
1- يحظر على الطالب التأخر عن موعد الامتحان لأن الاختبار محدد بوقت معين والتأخير عن اللجنة يجعل الوقت يضيع.
2- يحظر التغيب عن الامتحان لأن الاختبار ليس تجريبى ولكنه أساسى يحدد مصير الطالب للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى العام.
3- يحظر ترك التابلت دون شحن لأنه يؤثر على طريقة وأداء الطالب للامتحان الإلكترونى.
4- يمنع على الطالب البقاء فى المنزل بحجة أداء الامتحان من المنزل لا بد من الذهاب للمدرسة.
5- يحظر على الطالب ترك لجنة الامتحان والخروج من المدرسة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة