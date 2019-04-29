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لطلاب أولى ثانوى.. 5 محظورات يجب تجنبها فى امتحان مايو الإلكترونى

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:00 ص
لطلاب أولى ثانوى.. 5 محظورات يجب تجنبها فى امتحان مايو الإلكترونى طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات طلاب الصف الأول الثانوى العام والذى ينطلق فى 19 مايو المقبل، اليوم السابع يقدم فى 5 معلومات محظورات الطلاب فى هذا الامتحان.
 
1- يحظر على الطالب التأخر عن موعد الامتحان لأن الاختبار محدد بوقت معين والتأخير عن اللجنة يجعل الوقت يضيع. 
 
2- يحظر التغيب عن الامتحان لأن الاختبار ليس تجريبى ولكنه أساسى يحدد مصير الطالب للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى العام.
 
3- يحظر ترك التابلت دون شحن لأنه يؤثر على طريقة وأداء الطالب للامتحان الإلكترونى. 
 
4- يمنع على الطالب البقاء فى المنزل بحجة أداء الامتحان من المنزل لا بد من الذهاب للمدرسة.
 
5- يحظر على الطالب ترك لجنة الامتحان والخروج من المدرسة.
 
 
 
 

 


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