لطلاب أولى ثانوى.. اعرف خطوات الاختبار الإلكترونى وكيف تدخل منصة الامتحان

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وخطوات أداء الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، المقرر له أن ينطلق 19 مايو المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة أن يكون طلاب الصف الأول الثانوى العام حريصين على دخول الامتحان لأن تغيب أى طالب أو عدم دخوله على الامتحان سوف يعرض الطالب للرسوب ودخول امتحان يوليو المقبل، لافتة إلى أن امتحان مايو ليس اختياريا مثل امتحان مارس الماضى ولكنه إجبارى لأن هذا الامتحان هو الذى يحدد حالة الطالب للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى العام علما بأن درجة الامتحان لن تدخل فى مجموع الثانوية التراكمية.

وأوضحت الوزارة، أن قرابة 600 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحان الإلكترونى، مشيرة إلى أنه على الطلاب التدريب على نماذج الأسئلة الموجودة على موقع الوزارة حتى يتعودوا على شكل الأسئلة ونوعية الامتحان وحلها فى وقت معين لأنها نموذج محاكى للامتحان الحقيقى.

وبالنسبة لخطوات الدخول على منصة الامتحان، أوضحت الوزارة أن الطالب يستخدم كلمة السر واسم المستخدم بعد استلامهما من الوزارة أوالمدرسة التابع لها الطالب، إضافة إلى الضغط على أيقونة إضغط حتى يمكنه البدء فى الإجابة عن الأسئلة، مشيرة إلى أن الطالب سيظهر له توقيت الامتحان على التابلت وتحديدا فى قائمة موجودة فى صفحة الامتحان ومن ثم يستطيع الطالب معرفة كم من الوقت متبقى له لينتهى زمن الاختبار.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطالب أن يراجع قائمة الأسئلة ويرى الامتحان فى الشاشة كاملة على التابلت أمامه، ويمكنه أيضا اختيار أدوات تنسيق الخط والشاشة كما يستطيع الطالب الضغط على أسئلة وتحديدها على التابلت للرجوع إليها مرة أخرى.

وشددت الوزارة على أن الطالب سوف يرى 3 أنواع من الأسئلة، أولها أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة تحتاج إلى قائمة المفاتيح للإجابة عليها وأخرى تحتاج إلى القلم الإلكترونى للتابلت ليتمكن الطلاب من رسم أى أشكال هندسية أو خلافة فى إجاباتهم، موضحة أنه سوف يظهر للطالب رسالتين تحذيرتين، الأولى قبل انتهاء الامتحان بـ" 10 دقائق تقريبا، والثانية قبل انتهاء الامتحان بدقيقتين، كما أنه مع انتهاء الوقت المخصص للامتحان سوف يتم غلق الامتحان وانتهائه تلقائيا من النظام، مشددة على أن النظام مصمم على حفظ إجابة الطالب تلقائيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب أن يراجع الأسئلة بعد انتهاء الامتحان أو الرجوع إلى أجزاء تم تحديدها سابقا ومشاهدة الأسئلة التى لم يتم الإجابة عليها، متابعة: يمكن للطالب الضغط على أيقونة إنهاء للخروج من الامتحان وإنهاء الاختبار وفى هذه الحالة لن يستطيع الطالب الرجوع إليه مرة أخرى.

وفى السياق ذاته، كشفت مصادر لـ" اليوم السابع"، أن المديريات التعليمية حددت قائمة المدارس الحكومية التى سوف يؤدى فيها طلاب المدارس الخاصة امتحاناتهم إلكترونيا، مشيرة إلى أن كل مديرية وإدارة حددت مجموعة من المدارس الحكومية سوف يتم تخصيصها كمقار لجان لطلاب المدارس الخاصة حتى يتمكنوا من الاختبار بشكل إلكترونى والحصول على نفس الفرصة بالنسبة لزملائهم فى المدارس الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن الطلاب سوف يؤدون امتحان مادتى التربية الوطنية والدينية خلال الأيام المقبلة ورقيا على مستوى الجمهورية.