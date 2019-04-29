فيديو وصور .. عائلات المنيا تقيم الخيام على كورنيش النيل احتفالا بأعياد الربيع

المنيا – فريق المحافظات

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات إقبالاً كثيفا صباح اليوم، من المواطنين، احتفالا بأعياد الربيع، حيث خرجت العائلات المنياوية رغم إرتفاع درجة الحرارة إلى المتنزهات العامة وفى مقدمتها كورنيش النيل، وعلى الرغم من إغلاق جزء كبير منه بسبب أعمال التطوير وعدم افتتاحه بعد تأجيل زيارة رئيس مجلس الوزراء.

وأقام الأهالى الخيام على الكورنيش بعد خروجهم فى ساعات مبكرة حرصا على حجز أماكنهم، وقد تسبب إغلاق جزء من الكورنيش إلى لجوء الشباب إلى استقلال المراكب النيلة التى شهدت ارتفاع فى أسعار الجولة الواحدة بزيادة 20% عن العام الماضى.

فيما حرص الأطفال على ركوب الخيل وشراء الألعاب والإقبال على الملاهى والألعاب المرتفعه.

ومن ناحيته وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجاناً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة.

وأكد المحافظ أن المرحلة الأولى لتطوير الكورنيش والتى تم الانتهاء منها سيتم افتتاحها "مجانا" أمام الجمهور عقب أعياد الربيع، ويجرى حاليا العمل في الأعمال الخاصة بالمرحلة الثانية .

وأعلن المحافظ، عن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أى شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

كما شدد، على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة.

ووجه المحافظ بمتابعة جميع أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع، كما كلف مديرية الصحة بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كافة منافذ بيع الأغذية وإعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أى حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.



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اهالى-المنيا-يحتفلون-بشم-النسيم-على-كورنيش-النيل-(9)



اهالى-المنيا-يحتفلون-بشم-النسيم-على-كورنيش-النيل-(10)



اهالى-المنيا-يحتفلون-بشم-النسيم-على-كورنيش-النيل-(12)



اهالى-المنيا-يحتفلون-بشم-النسيم-على-كورنيش-النيل-(15)