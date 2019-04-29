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فيديو وصور.. المواطنون يقضون شم النسيم على شواطىء الإسكندرية

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:20 ص
فيديو وصور.. المواطنون يقضون شم النسيم على شواطىء الإسكندرية توافد المواطنين على المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ للاحتفال بأعياد الربيع
كتب محمود عبد الراضي
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حرص عدد من المواطنين على الزحف لشواطىء الاسكندرية للاحتفال بشم النسيم.

وشهدت الشواطىء إقبالا للأسر للاستمتاع بالمتنزهات المائية خلال أعياد الربيع.

وحرص اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية على القيام بجولات ميدانية في مناطق متفرقة من المحافظة للإشراف على خطط التامين والتاكد من الانتشار الشرطي الجيد وتأمين فرحة المصريين.

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توافد المواطنين على المتنزهات العامة فى شم النسيم

وكانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات كثفت الخدمات والحملات الأمنية على المراسى النيلية للتأكد من وجود التراخيص اللازمة للعائمات والمراكب، والتحقق من مدى توافر وسائل الحماية والسلامة بها والتأكيد على التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة.

 

كما شملت خطة تأمين احتفالات عيد الربيع تعيين خدمات أمنية بالمراسى النيلية لإتخاذ الإجراءات التأمينية لكافة  المتنزهين فى إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين، إلى جانب شن حملات مكثفة لمواجهة المراسى العشوائية والمخالفات التى تتسبب فى التلوث البصرى والسمعى وتؤثر بشكل سلبى على المظهر العام لنهر النيل بما يتيح للمواطنين التنزه بمنطقة كورنيش النيل دون أية مضايقات.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 23 وحدة نهرية و7 مخالفات وحدات لقانون الملاحقة الداخلية فى مجال الملاحة الداخلية، وتم المرور على 22 لنش سياحي وتبين االتزامها بقانون الملاحة البحرية.

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بدء توافد المواطنين على الشواطئ خلال أعياد الربيع

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 49 قضية في مجال الثرورة السمكية، و29 قضية فى مجال حماية البيئة من التلوث والحد من ظاهرة الضوضاء، و5 قضايا في مجال حماية منافع الرى والصرف.

 

وتم فحص 45 حالة شتباه، وتم متابعة تنفيذ 7 أحكام فى مجال عمل الإدارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الشواطئ تستقبل المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع

جاء ذلك في إطار مواصلة تفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين خلال فترة الإحتفالات التى تشهدها مصر حالياً ، وفى إطار إضطلاع الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت والمرافق الهامة والحيوية، ولاسيما مرفق المسطح المائى لنهر النيل والمراسى النيلية، والتى من المتوقع أن تشهد إقبالاً من المواطنين وكثافات خلال فترة الأعياد.

 


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