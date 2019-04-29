فيديو وصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية فى شم النسيم

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا اليوم الاثنين، للاحتفال بشم النسيم، على الرغم من عدم استقرار حالة الطقس.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن استعداداتها لاستقبال موسم الصيف، حيث تم زيادة عدد الشواطئ المجانية من 7 إلى 10 شواطئ، يقوم بإدارتها إدارة الشواطئ بكل حى تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

والشواطئ المجانية هى "شاطئ أبو قير الشرقى، شاطئ المندرة، شاطئ ميامى، شاطئ السرايا، شاطئ جليم، شاطئ السيالة، شاطئ مركز سوزان مبارك، شاطئ المكس، شاطئ شهر العسل بالعجمى، شاطئ الهانوفيل"، و18 شاطئا بنظام الخدمة لمن يطلبها، تجمع بين الشواطئ المجانية والخدمة لمن يطلبها إذا أراد المصطاف دخول الشاطئ بالشمسية والكرسى الخاص به ليدخل دون دفع أى مقابل بل واستمتاعه بكافة الخدمات والمرافق على الشاطئ مجانا.

و13 شاطئا مـيزا، ويصل رسـم دخـول الفـرد إلى 10 جنيهات و1 جنيه غرقي و1 جنيه دورة مياه طوال اليوم مع الاســـتمتاع بشمسية وكرسى وترابيــــزة واستخدام كافـــة المرافـــق والخدمات شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأخيرا، 3 شواطئ سياحية ويصل رســم دخـــول الفـرد إلى 15 جنيها و1 جنيه غرقي و1 جنيه دورة مياه طوال اليوم.



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