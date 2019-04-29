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فيديو معلوماتى.. إزاى تعرف السمك السليم من الفاسد فى شم النسيم؟

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. إزاى تعرف السمك السليم من الفاسد فى شم النسيم؟
كتب ــ عز النوبى
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ينشر  "اليوم السابع"، عددا من  النصائح  والإرشادات  التى أصدرتها  الهيئة العامة للخدمات البيطرية  بوزارة  الزراعة، للمستهلكين للتعرف على الأسماك السليمة والفاسدة، بمناسبة  أعياد الربيع  وشم النسيم.

الأسماك السليمة:

-   تكون رائحتها مقبولة مثل رائحة البحر

- الأسماك الدهنية مثل الماكريل تكون رائحتها مثل الزبد الصناعى‪ 

- العين لامعة والقرنية شفافة والخياشيم حمراء

- زاهية خالية من المخاط والرائحة الكريهة‪ 

- القشور ثابتة بقوة فى الجسم

 - الجلد سليم خال من التسلخات والقوام متماسك

- لون اللحم أبيض أو أبيض شفاف مائل إلى البنى‪ 

- عند الضغط بالإصبع على السمكة يحدث هبوطا مؤقتا سرعان ما يزول بعد رفع الضغط


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