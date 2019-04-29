video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو.. طلاب هندسة القاهرة يبتكرون سيارة تسير بدون سائق

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:33 م
فيديو.. طلاب هندسة القاهرة يبتكرون سيارة تسير بدون سائق طلاب هندسة مع السيارة
رسالة ماليزيا مروة الغول
إضافة تعليق

قال الدكتور عمر حرين  مدرس هندسة القوى الميكانيكية بجامعة القاهرة، أنه وجموعه من طلاب الكلية قاموا بتصميم سيارتين إحداهما نموذج المدينة وهي عبارة عن سيارة تسير بالبنزين ولديها القدرة بأن تسير بدون سائق، لافتا إلى أن هذه السيارة يتم العمل بتصنيعها منذ عام  2012 كما أنها تسير 120كيلو بلتر واحد فقط من البنزين.

 وأضاف الدكتور عمر حرين  مدرس هندسة القوى الميكانيكية بجامعة القاهرة، في حديثة لـ"اليوم السابع"  إنهم لديهم سيارة أخرى، كهرباء، سائق واحد، ولديها جزء مصنع من ألياف الكربون وجزء ألمونيوم.

وأشار الدكتور عمرحرين، إنهم ككليات للهندسة الهدف هو إعداد مهندسين  قادرين على خدمة سوق العمل بمصر، لافتا إلى أن السيارات الكهربائية تتميز بتكنولوجيا التحكم وأساليب التصنيع الخاصة.

 

WhatsApp Image 2019-04-29 at 12.08.50 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-29 at 12.08.48 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-29 at 12.08.47 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-29 at 12.08.50 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-29 at 12.08.46 PM
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير: ترامب غير متحمس للسيارات بدون سائق ويصفها بالمجنونة

من نظارات VR للسيارات بدون سائق.. كيف تحولت التكنولوجيا لخدمة الإباحية؟

سيارة

سيارة بدون سائق

ماليزيا

طلاب هندسة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة