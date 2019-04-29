فيديو.. حديقة الحيوان تخصص فريق كشافة لإعادة الأطفال التائهين لأسرهم

وائل ربيعى

خصصت حديقة الحيوان بالجيزة، لأول مرة، فريق كشافة يطوف جميع أنحاء الحديقة اليوم؛ تزامنا مع الاحتفال بعيد شم النسيم؛ لإستعادة الأطفال الذين يتوهون عن أسرهم وإرجاعهم لأسرهم مرة أخرى.

ورصد "اليوم السابع"، استعانة أفراد الكشافة بالحديقة بمكبر صوت للبحث عن طفل ضائع من أسرته لاستعادته مرة أخرى، إذ يعلن فرد الكشافة مواصفات الطفل فى جميع أرجاء الحديقة ويطلب من الزوار التوجه بهذا الطفل إلى بوابة رقم 3 حيث يرابط الإدارة العامة لفريق الكشافة، حال إيجاده من الزوار.

من جانبه، أكد اللواء محمد رجائى، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن الحديقة بها اليوم معسكر للهلال الأحمر وفريق كشافة لتجيمع الأطفال التائهين إلى أسرهم، قائلا: "الطفل التائه لا يستغرق دقائق حتى يكون مع أسرته مرة أخرى".

كانت حدائق للحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومنها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل"حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، رفعت حالة الطوارئ، لاستقبال زوار احتفالات الربيع وشم النسيم اليوم الاثنين.

ووضع مسئولى حديقة حيوان الجيزة، أكبر الحدائق، خطة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، ووضعت خطة كبيرة تتناسب مع الاعداد الكبيرة من جمهور الزائرين نظراً لأن حدائق الحيوان دائماً هى النجم الجاذب للزائرين فى الاعياد والمناسبات.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن حدائق الحيوان تستقبل زوار احتفالات شم النسيم، مؤكدة أنه تقرر فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد تسعة منافذ وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم وتسهيل عملية دخول زوار الحديقة لمنع التكدس أمام أبواب الدخول، وتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أى طارئ ،وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، بالإضافة إلى زيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار.