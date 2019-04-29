فيديو.. الشرطة تحرس فرحة المصريين فى أعياد الربيع

كتب محمود عبد الراضى

شهدت الشوارع إنتشار أمنى مكثف على مستوى الجمهورية، على مدار الساعة بكافة التجمعات و المتنزهات ووسائل المواصلات المختلفة وعلى طول مجرى نهر النيل لتأمين المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع.

كما شهدت الميادين انتشار مكثف للشرطة النسائية لتامين احتفالات الفتيات بشم النسيم.

وكانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات كثفت الخدمات والحملات الأمنية على المراسى النيلية، للتأكد من وجود التراخيص اللازمة للعائمات والمراكب، والتحقق من مدى توافر وسائل الحماية والسلامة بها والتأكيد على إلتزام القائمين عليها بالحمولة المقررة.

كما شملت خطة تأمين احتفالات عيد الربيع تعيين خدمات أمنية بالمراسى النيلية لإتخاذ الإجراءات التأمينية لكافة المتنزهين فى إطار الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة المواطنين، إلى جانب شن حملات مكثفة لمواجهة المراسى العشوائية والمخالفات التى تتسبب فى التلوث البصرى والسمعى وتؤثر بشكل سلبى على المظهر العام لنهر النيل بما يتيح للمواطنين التنزه بمنطقة كورنيش النيل دون أية مضايقات.

جاء ذلك في إطار مواصلة تفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين خلال فترة الإحتفالات التى تشهدها مصر حالياً، وفى إطار إضطلاع الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت والمرافق الهامة والحيوية، ولاسيما مرفق المسطح المائى لنهر النيل والمراسى النيلية، والتى من المتوقع أن تشهد إقبالاً من المواطنين وكثافات خلال فترة الأعياد.