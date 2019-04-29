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فى شم النسيم.. الفسيخ يتحول لـ "فياجرا شعبية"

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:49 م
فى شم النسيم.. الفسيخ يتحول لـ "فياجرا شعبية" فسيخ
عزوز الديب
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قال عبد الرحمن السعيد، بائع فسيخ بكفر الشيخ، إن المهنة تطورت وشهدت ظهور العديد من الأفكار الجديدة فيها، وأحد أحدث الابتكارات فى مطاعم الفسيخ والرنجة الآن هو "سلطة الفياجرا" التى يتحول فيها الفسيخ إلى البطل الأول مع عدد من المكونات الشعبية

وتابع عبد الرحمن أن الإقبال كبير على سلطة الفياجرا المصنوعة من الفسيخ والكافيار والزبدة والطماطم والبصل والفلفل الأخضر والليمون والزيت.

وتابع أن العرسان هم الأكثر إقبالاً على السلطة التى تنشط الدورة الدموية لمدة 72 ساعة كاملة، ولهذا أطلقوا عليها اسم "سلطة 72 ساعة".

 

 

 


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الفسيخ

فسيخ ورنجة

رنجة

سلطة الفياجرا

فياجرا

شم النسيم

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