غرق شاب بترعة الهاويس بكفر الزيات بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

لقى شاب حتفه غرقا بترعة الهويس بقرية شبراريس التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته للسباحه، أثناء الاستحمام بالترعة هربا من ارتفاع حرارة الجو، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بإنتشال الجثة ونقلها بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز كفر الزيات، بغرق شاب يبلغ من العمر 16عاما بترعة الهاويس بقرية شبراريس، وانتقلت قوات الانقاذ النهرى وشرطة النجدة لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، ونقلها بالإسعاف لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام تحت تصرف النيابة العامة.