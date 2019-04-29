غدا.. طلاب أولى ثانوى أزهرى يؤدون امتحانات نهاية العام فى القرآن والصرف

يؤدى طلاب الصف الاول الثانوى الازهرى ،غدا الثلاثاء ،امتحانات نهاية العام ،حيث يؤدى طلاب القسم الادبى امتحاناتهم فى مادتى القران الكريم ومادة الصرف ،بينما يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى مادتى القران الكريم والصرف ايضا.

وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 2019/5/9م.

كان قد بدأت صفوف النقل الاعدادى والثانوى الازهرى امتحانات نهاية العام السبت الماضى كما بدأت أيضًا السبت الماضى امتحانات النقل للقراءات، للصف الأول (تجويد) للدور الأول، وللصفين الأول والثاني (عالية القراءات، والتخصص).