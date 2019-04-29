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غداً.. شركة مياه الأقصر تقطع الخدمة عن المدامود و5 مناطق لتركيب محبس جديد

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:21 م
غداً.. شركة مياه الأقصر تقطع الخدمة عن المدامود و5 مناطق لتركيب محبس جديد انقطاع المياه
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه سيتم قطع المياه يوم غداً الثلاثاء من الساعه 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً ،   عن المدامود وأجزاء من المنشاة وهي مناطق: ( الفاخورة -العرب دقاديق -نجع غنيم -نجع عطيتو -نجع العمارى ) وذلك لأعمال تركيب محبس 12 على خط طيبة المنشاة بقطر 12 بوصه .

وطالبت الشركة ،  المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدببر إحتياجاتهم من المياه لتفادى العجز بتلك الفترة والإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ .

 

 


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