عبور 57 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.8 مليون طن

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة فى القناة سجلت اليوم الاثنين عبور 57 سفينة من الاتجاهين بحمولات 3.8 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 25 سفينة بحمولات طن 1.6 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 32 سفينة بحمولات 2.2 مليون طن. هذا وقد بلغ عدد السفن العملاقة التى تتراوح حمولاتها بين 100 ألف و200 ألف طن عشرة سفن من الاتجاهين.

وأكد الفريق مميش، أن قناة السويس تمضى بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الدولية كأهم مرفق ملاحى عالمى من خلال استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحى وآخرها مشروع حفر قناة السويس الجديدة الذى نجح فى زيادة كفاءة القناة ورفع تصنيفها، وذلك بفضل الدعم المستمر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيئة ووقوف الشعب المصرى خلفه لرفع راية مصر أمام العالم أجمع.

وأضاف مميش أن الهيئة تتبنى مجموعة من السياسات التسويقية المرنة للتعامل بمنتهى الحرفية مع كافة متغيرات صناعة النقل البحرى والاستفادة من تعافى حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى، بما ساهم فى جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة "COSCO SHIPPING CAPRICORN" رافعة علم هونج كونج، بحمولة 202 ألف طن، فى رحلتها القادمة من روتردام والمتجهة إلى الصين، فيما جاءت ناقلة البترول الليبيرية العملاقةMANIFA التى تعبر القناة فارغة على رأس قافلة الجنوب بحمولة 163ألف طن فى رحلتها القادمة من المملكة العربية السعودية والمتجهة إلى الإسكندرية.