طفل أمريكى 8 سنوات ينقذ شقيقته من الاختطاف بسحبها من سيارة متحركة

كتبت ريم عبد الحميد

على الرغم من صغر سنه، إلا أن شجاعته كانت كبيرة بما يكفى لإنفاذ شقيقته الكبرى من الاختطاف بعدما تم سحبها من سيارة متحركة.

فقد ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن طفلا أمريكيا يبلغ من العمر ثمانية أعوام ساعد شقيقته على النجاة من خاطف محتمل، ووصفت الشرطة فى ولاية أوهايو هذا الطفل بالبطل.

وكان الطفلان متوجهان مع جدتهما ظهر الخميس الماضى إلى أحد المراكز الطبية فى مدينة سينسيناتى، وعندما قامت الجدة وتدعى نيتا كوبرون بوقف السيارة خارج المشفى ومساعدة صديقه للوصول إلى الباب، ظل الطفلان فى المقعد الخلفى للسيارة.

وبعد نحو 10 ثوان من خروجها من السيارة، قام المتهم ويدعى دالفير سين بمحاولة الدخول إلى السيارة وقيادتها وبداخلها الطفلين.

وبحسب ما ذكرت الشرطة، فإن الطفل الصغير فتح الباب وهرب وبدأت الفتاة الصغيرة 10 سنوات، فى القفز أيضا، لكن السائق حاول سحبها من ملابسها لمنعها من الخروج، ومع محاولتها الهروب، قام شقيقها بسحبها بعيدا عن الخاطف، وخرج الاثنان من السيارة أثناء تحركها.

وقالت الشرطة إن الفتاة والصبى نجيا بنجاح، لكن الجدة لم تعلم بهذا لأنها كانت تسير بجوار السيارة على الجانب الآخر، وتشبثت بالسيارة حتى أجبرت على تركها بعد أن زادت سرعتها.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، ووجهت إليه تهمتى اختطاف واعتداء إجرامى وسرقة كبرى.