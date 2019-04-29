ضبط 25 قطعة سلاح و68 قضية مخدرات خلال 24 ساعة فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمخدرات.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط "25 قطعة سلاح نارى، 68 قضية مخدرات، 7 مُتهَمين لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجـة والسرقـة بالإكـراه، 163 دراجة نارية مخالفة، 19294 مخالفة مرورية، 881 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 49661 حكم قضائى متنوع".

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.