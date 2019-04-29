ضبط شخص جمع 2 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لاشتراكه مع آخر مقيم بدولة عربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبى، بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.

وتمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص "مقيم محافظة سوهاج" لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم بمحافظة الغربية "متواجد حالياً بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى المتواجد خارج البلاد وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول بموجب حوالات بريدية أو مع العائدين من الخارج ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الآخر وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل اثنان مليون جنيه مصري، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.