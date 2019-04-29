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صور .. وفد طلابى روسى فى رحلة سياحية لزيارة المعالم الأثرية بالأقصر

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:06 م
صور .. وفد طلابى روسى فى رحلة سياحية لزيارة المعالم الأثرية بالأقصر زيارة الوفد الروسى للأقصر
أسيوط ـ محمود عجمى
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عاد ضيوف جامعة أسيوط من طلاب جامعة داغستان الروسية إلى رحاب الجامعة بعد انتهاء زيارتهم إلى محافظة الأقصر فى رحلة لزيارة لأهم المعالم الأثرية والسياحية، استمرت لعدة أيام، يأتى ذلك ضمن البرنامج الثقافى الترفيهى الذى نظمته جامعة أسيوط لضيوفها الروس والذى يشمل زيارة لأشهر المعالم السياحية والأثرية بمختلف محافظات الجمهورية.

ويأتى ذلك فى إطار برنامج زيارتهم إلى مصر لقضاء فترة دراسية تستغرق شهرين لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وقال الدكتور حسن عبد الحميد سليمان منسق علاقات جامعة أسيوط مع الجامعات الروسية، ومدير مركز اللغة الروسية بالجامعة، أن زيارة الوفد الروسى المكون من 8 طلاب روسين من جامعة داغستان إلى جانب مدرسة للغة الروسية إلى الأقصر تأتى انطلاقاً من حرص الجامعة على دعم وتنشيط السياحة وتعريف الشعوب والثقافات الأخرى بالتاريخ العريق للمصريين وبالحضارة المصرية الأصيلة والآثار الفرعونية والتى تسهم فى تنشيط السياحة والتأكيد على أمن مصر واستقرارها حيث شملت الرحلة زيارة الوفد إلى معابد الأقصر، وهابو، والكرنك، والدير البحري، وكذلك متحف الأقصر ورحلة نيلية بالمراكب الشراعية.

 

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