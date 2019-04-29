صور.. محافظ بورسعيد يلتقى المواطنين على الشاطئ أثناء احتفالهم بشم النسيم

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عددا من شواطئ المحافظة، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة وزوارها من المحافظات الأخرى، أثناء احتفالهم بأعياد الربيع "شم النسيم".
والتقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين، خلال جولته، مستفسرًا منهم عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة على الشاطئ، ومستمعا لمقترحاتهم لمزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة.
وأكد محافظ بورسعيد أن تجربة تطوير الشاطئ بأيدى الشباب خلال الفترة الماضية أثبتت نجاحها، بعدما عادت الحياة إلى الشاطئ مرة أخرى بتوافد ألاف المصطافين إليه من مختلف المحافظات خاصة بالأعياد وخلال فصل الصيف، مصدرا تعليماته لأصحاب الكافتريات ومؤجرى الشماسى والمقاعد بحسن معاملة المواطنين وعدم المغالاة فى الأسعار.
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