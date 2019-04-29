صور .. محافظ البحر الأحمر يمنح 15 تأشيرة حج إضافية للحالات الإنسانية

البحر الأحمر - عماد عرفة

منح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الاثنين، 15 تأشيرة حج إضافيه على تأشيرات التضامن الاجتماعى، لبعض الحالات الإنسانية ومن لم يصبهم الدور فى القرعات السابقة.

وقام المحافظ بتنظيم قرعة مصغرة وتم سحب الأسماء الفائزة من خلال أحد الأطفال، وقد أسفرت القرعة عن الأسماء الاتيه:

1- عبدالعاطى عبدالسميع على - الغردقة

2- فاتن مصطفى يونس - سفاجا

3- جاد الكريم عبادى - الشلاتين

4- جمال عبدالراضى عسران- الغردقة

5- خيرية محمد احمد حلبى - الغردقة

6- مديحة سيف الدين عبدالمنطلب - الغردقة

7- فاطمة حسن محمود عبد الله - الغردقة

8- حنان عبدالحليم عمرو - الغردقة

9- عبدالله جعفر محمد - الشلاتين

10- آمال أحمد عبد اللطيف أحمد - الشلاتين

11- حرم عبدالعاطى عبدالسميع على-الغردقة

12- حميدة سعيد عبدالله سعيد - القصير

13- فاطمة حسين محمد - الغردقة

14- فائقة إسماعيل - الغردقة

15- منى يوسف أحمد عثمان - الغردقة

وأكد المحافظ، أن محافظة البحر الأحمر، تعمل دومآ على خدمة مواطنيها، وتقديم كافة أشكال الدعم المتاحة لهم.

حضر القرعة ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومدير المديرية، والدكتورة رباب زمزمى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، والأستاذ عبد العال محمد زين مدير إدارة الجمعيات.



محافظ البحر الأحمر يجرى قرعة الحج



محافظ البحر الأحمر يجرى قرعة الحج



محافظ البحر الأحمر يجرى قرعة الحج



محافظ البحر الأحمر يجرى قرعة الحج



محافظ البحر الأحمر يجرى قرعة الحج