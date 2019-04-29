صور.. محافظة سوهاج: إزالة فورية لـ180 حالة تعد على الأراضى خلال شهرين

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ 180 إزالة فورية فى المهد، لتعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، بجميع الوحدات المحلية والمراكز بالمحافظة، خلال 60 يوماً، منذ 18 فبراير الماضى، وحتى 18 إبريل الحالى.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، إن ذلك يأتى ضمن تكليفات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، لرؤساء الوحدات المحلية، بتطبيق القانون بكل قوة فى مخالفات "البناء"، وتكثيف الحملات، حينما أصدر حركة التغييرات الواسعة بين رؤساء الوحدات المحلية فى 18 فبراير الماضى، وأعاد توزيع القيادات واستبعد آخرين، لدفع عجلة العمل وتطوير الأداء والخدمات للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمى لسوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما نفذت 61 إزالة فورية لتعدى فى المهد وبناء بدون ترخيص على مساحة 2 فدان، لافتاً الى انه تم مصادرة عدد 2 خلاطة أسمنتية، وعدد 3 ونش، و12 طن أسمنت.

وأضاف "التونى"، أنه تم تنفيذ 21 إزالة فورية بمركز ومدينة أخميم لتعدى فى المهد، منها إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة فدان و13 قيراط، و16 حالة بناء مخالف، لافتاً إلى أنه تم مصادرة الخلاطات الإسمنتية المستخدمة فى البناء المخالف، والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى البناء.

وفى مركز ومدينة طهطا، نفذت الوحدة المحلية 6 إزالات فورية على مساحة 6 قراريط، أما فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، تم إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بقرى "البطاخ والعبادلة، وإقصاص، وأولاد إسماعيل، والسمارنة، بناويط، وبندر المراغة، وقرية الغريزات".

وكشف "التونى" عن إزالة 11 حالة تعد فى المهد بمساحة ألف و300 متر، بقرى الخيام، وبندر دار السلام، وأولاد سالم، والسلام، وقرية أولاد يحيى، بمركز ومدينة دار السلام، مشيرا إلى إزالة 9 حالات تعد بمساحة 4 قراريط، و185 متر مربع، بقرى "أولاد سلامة، والخنانسة غرب، والشواولة، والدناقلة، والبواريك، وقرية الزوك الغربية" بمركز ومدينة المنشاة.

ولفت "التونى" إلى أنه فى مركز ومدينة سوهاج، تم تنفيذ 11 إزالة فورية لحالات تعد، 7 حالات منها تعدى بالبناء على مساحة 521 متر مربع، والباقى تعدى على أراض زراعية بمساحة فدان و19 قيراط.

وفى مركز ومدينة جرجا، تم تنفيذ 9 إزالات فورية، بقرى "بيت علام، والبربا، ومجلس قروى العوامر" بإجمالى مساحة ألف و40 متر مربع، أما فى مركز ومدينة جهينة، فقد تم إزالة 5 حالات تعدى فى المهد بدائرة المركز بمساحة 2 قيراط، منها حالة بجهينة الغربية، و4 حالات بمشروع غرب طهطا.

وفى مركز ومدينة البلينا، نفذت الوحدة المحلية 19 إزالة فورية لحالات تعدى فى المهد على مساحة 15 قيراط بقرى برخيل، والإصلاح.

وفى حى غرب، أزالت الوحدة المحلية 8 حالات تعدى فى المهد بإجمالى مساحة 860 متر لأدوار بناء بدون تراخيص، وأدوار متعدية على حرم الشارع بـ "منطقة القطب، وشارع المحطة، وشارع الحلاجة، والشيخ عطى، والمخبز الآلي، ومنطقة القيسارية" .

وفى حى شرق، قامت الوحدة المحلية بإيقاف 8 مخالفات بناء تعدى فى المهد وإزالتها بإجمالى مساحة 1475 متر مربع بشوارع مختلفة، وتم مصادرة عدد 12 طن أسمنت، و3 خلاطات إسمنتية، وعدد 1 ونش، ومعدات ومواد بناء.



ازالات في المهد بسوهاج (1)



ازالات في المهد بسوهاج (2)



ازالات في المهد بسوهاج (3)



ازالات في المهد بسوهاج (4)