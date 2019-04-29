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صور.. ليلة مع العندليب فى عيد الربيع بأوبرا الإسكندرية

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:17 ص
صور.. ليلة مع العندليب فى عيد الربيع بأوبرا الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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 بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع نظمت دار الأوبرا بالإسكندرية، مساء أمس، حفلا فنيا بقيادة المايسترو محمد الموجى لروائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وتضمن الحفل باقة متنوعة من أجمل أعمال الفنان الراحل، حيث بدأ الفاصل الاول بموسيقى روائع العندليب اداء الفرقة الموسيقية..الحلوة..احبك اداء حسام حسنى..هى ده هى..مغرور اداء محمد متولى..تعالى اقولك دويتو غنائى بمشاركة الفنانة مى حسن..وبالفاصل الثانى من الحفل قدم عازف الجيتار المتميز وحيد ممدوح موسيقى اغنيتى اسبقنى يا قلبى.. انا كل ما اقول التوبة..واختتم الحفل الفنان أحمد عفت بمجموعة متميزة من اغانى العندليب بحلم بيك..جواب..الهوى هوايا. قارئة الفنجان.

 

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