صور لشم النسيم.. إقبال كبير على مرسى الأتوبيس النهرى بماسبيرو

كتب سيد الخلفاوى

شهد الأتوبيس النهرى اقبالا كبيرا وازدحاما من المواطنين، منذ صباح اليوم الإثنين بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم، حيث نظمت هيئة النقل العام عدد كبير من الرحلات النهرية لمناطق مختلفة.

وأكد اللواء رزق على ، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن مرسى الأتوبيس النهرى شهد اقبال كبير من المواطنين، منذ الصباح، حيث تم تنظيم عشرات الرحلات لحدائق القناطر الخيرية، وحدائق الحيوان والأورمان.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ "اليوم السابع"، أن المرسى النهرى شهد تكثيف أمنى من قوات الشرطة ، وتم مراجعة شروط الحماية المدنية والأمان وتواجد شواكت النجاه.