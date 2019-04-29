صور.. كنائس وأديرة محافظة الأقصر تستقبل وفود المهنئين بعيد القيامة المجيد

الأقصر – أحمد مرعى

وصلت كنائس وأديرة محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، من إستقبال الوفود والضيوف من المهنئين بإحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث توافدت عدد من السيدات والرجال من القيادات الشعبية بالأقصر على كنائس وأديرة إسنا وأرمنت ومدينة الأقصر لتقديم التهانى بالأعياد والتأكيد على المحبة والوحدة الوطنية.

ففى مدينة إسنا توجهت السيدة أمل السايح وشهرتها "أم عبد الله" قائدة أكبر تجمع نسائى فى جنوبى محافظة الأقصر، وبرفقتها مجموعة من الفتيات من أبناء المدينة لتقديم التهنئة لقيادات كنيسة العذراء مريم، وكنيسة الأم دولاجى وقدموا الهدايا التذكارية للقساوسة والآباء والأخوة الأقباط.

فيما توافدت بمدينة الأقصر مجموعات من الضيوف والمهنئين بعيد القيامة المجيد، وقدموا التهانى للأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر، حيث ضم وفد من القيادات الشعبية بالأقصر كل من الدكتور منير الشعولى رئيس إئتلاف أحزاب مصر، وريم وجدى سفيرة النوايا الحسنة بالأقصر، والدكتور هانى نادر والدكتور إميل نظير أعضاء إئتلاف الأحزاب بالمحافظة، مؤكدين على توحيد الصف ودعم أواصر المحبة بين المسلمين والأقباط وتبادل التهانى فى الأعياد المختلفة.

وكان قد زار مساء أول أمس السبت، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الأقصر، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك برفقة نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيرى، ومدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وكان فى استقبال محافظ الأقصر والوفد المراق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحى، كما توجه محافظ الأقصر لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحى، وأكد محافظ الأقصر، على روح المحبة والمودة التى تجمع بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء فى الوطن ونسيج واحد تربطهم روابط الإخوة والوطنية، ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.



كنائس وأديرة محافظة الأقصر تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد من المسلمين



كنائس وأديرة محافظة الأقصر تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد من المسلمين



كنائس وأديرة محافظة الأقصر تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد من المسلمين



كنائس وأديرة محافظة الأقصر تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد من المسلمين



كنائس وأديرة محافظة الأقصر تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد من المسلمين



كنائس وأديرة محافظة الأقصر تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد من المسلمين



كنائس وأديرة محافظة الأقصر تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد من المسلمين



كنائس وأديرة محافظة الأقصر تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد من المسلمين



كنائس وأديرة محافظة الأقصر تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد من المسلمين



كنائس وأديرة محافظة الأقصر تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد من المسلمين