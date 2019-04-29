صور.. طلاب هندسة القناة ينهون إستعداداتهم للمشاركة فى مارثون بيئى بماليزيا

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن فريق هندسة القناة أنتهى من تجهيزات السيارة الخاصة بهم المشاركة فى المسابقة الدولية، فى اليوم الأول لمسابقات مارثون بيئى دولى بماليزيا فى نسخته العاشرة.

وأعرب رئيس الجامعة عن ثقته فى أبنائه الطلاب، ومشاركتهم المتميزة والمشرفة للجامعة، مشيرا إلى أن سيارة جامعه القناه تخضع طوال اليوم وغدا للإختبارات الفنية، وإختبارات معاملات الأمان، حيث تدخل فى إحدى عشر إختبار متتالي، وإذا إجتازت السيارة هذه الإختبارات تحصل على الموافقة للنزول إلى مضمارالسباق، وتتحدد هذه الإختبارات فى الطول والوزن، والإرتفاع والفرامل، والأمان والرؤية والبطاريات، والطرق المنحدرة والمرتفعة، وخروج السائق من السيارة فى أقل وقت ممكن

يشرف على الفريق الدكتورتامرنبيل أستاذ الهندسة الميكانيكية، والدكتورباسم الهادى أستاذ الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، ويضم طلاب الكلية، محمود سعيد (مسئول الفريق ، مستوى خامس ميكانيكا)،مهند محسن (مسئول الفريق الكهربي، مستوى رابع كهرباء)،إسلام غريب( مسئول الفريق الميكانيكى مستوى خامس ميكانيكا)،أحمد كمال ( مسئول الشاسيه ، مستوى خامس ميكانيكا) إبراهيم إسماعيل ( مسئول الفرامل ، مستوى رابع ميكانيكا)



طلاب هندسة القناة فى ماليزيا



طلاب هندسة القناة فى ماليزيا