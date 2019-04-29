صور.. رأس البر تستقبل روادها بالورود احتفالا بأعياد شم النسيم

دمياط - معتز الشربينى

استقبلت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، رواد المصيف على بوابات المدينة منذ الساعات الأولى من الصباح، للاحتفال بأعياد شم النسيم، بتوزيع الورود والبالونات وإرشادات السلامة على الشاطئ وبروشورات سياحية عن أهم المعالم والمزارات برأس البر ومحافظة دمياط.

وكان مصيف رأس البر قد استقبل الآلاف من الزائرين الذين توافدوا منذ الساعات المبكرة للصباح، للاستمتاع بأعياد الربيع، حيث امتلأت شوارع المدينة وشواطئها بالمواطنين.

وصرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والقطاعات الخدمية لتوفير جميع سبل الراحة والأمان لرواد المدينة، مضيفة أنه تم أيضا توفير سبل الحماية والسلامة بشواطئ رأس البر، مؤكدة أن مدينة رأس البر شهدت أعمال تطوير كبيرة بجميع شوارعها وأسواقها الرئيسية، فضلا عن عودة الطفطف أحد وسائل النقل الترفيهية التى تتميز بها المدينة منذ سنوات طويلة، وذلك لإعادة صياغة رأس البر كمصيف متميز بالخريطة السياحية المصرية.

والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد عقدت اجتماعا موسعا خلال الفترة الماضية لمتابعة استعدادات المحافظة وأجهزتها المختلفة لموسم شم النسيم 2019 والذى تضمن إصدار عدد من التوجيهات الخاصة بالتأكد من توافر الاحتياجات التموينية من الخبز والمواد الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية وكذلك تحقيق السيولة المرورية وخاصة بمدينة رأس البر.











