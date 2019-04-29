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صور.. حدائق القناطر الخيرية تستقبل نصف مليون زائر فى 3 ساعات بشم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:44 ص
صور.. حدائق القناطر الخيرية تستقبل نصف مليون زائر فى 3 ساعات بشم النسيم جانب من الاحتفالات
القليوبية - إبراهيم سالم
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استقبلت حدائق القناطر الخيرية أكثر من نصف مليون مواطن خلال 3 ساعات فقط من بدء احتفالات شم النسيم، حيث تزينت الحدائق والمتنزهات صباح اليوم للاحتفال بشم النسيم وسط انتشار أمني مكثف لنشر الأمن والطمأنينة لدى المواطنين خلال الاحتفالات.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أن غرفة العمليات لم تتلق حتي الآن بلاغات تعكر صفو المحتفلين، مشيرا إلى انه جري استقبال المواطنين ببرامج متنوعة للاحتفال منها فرق الفنون الشعبية والطبل البلدى.

وأوضح المحافظ، أنه وجه بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجاناً بالقناطر الخيرية والمراكز والمدن والأحياء، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة، مشيرا إلى أنه جري تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

وجري تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة.

وأوضح المحافظ، أنه وجه بمتابعة جميع أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع، كما كلف مديرية الصحة بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كافة منافذ بيع الأغذية وإعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.

 

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