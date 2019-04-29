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صور.. توافد المواطنين على شواطئ مطروح احتفالا بيوم شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 07:00 م
صور.. توافد المواطنين على شواطئ مطروح احتفالا بيوم شم النسيم
مطروح – حسن مشالي
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توافد عدد كبير من المواطنين، اليوم الاثنين، على شواطئ محافظة مطروح، لممارسة السباحة أو التنزه والاستمتاع بالهدوء والطبيعة الخلابة، خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وخرج أبناء محافظة مطروح لقضاء إجازة شم النسيم، على الشواطئ البعيدة للاستمتاع بالخصوصية، وتناول الطعام مع أسرهم، كما نظمت المجموعات الشبابية، رحلات "زردة" على الشواطئ أو فى المناطق الصحراوية، للاستمتاع بالجو المعتدل وإعداد وطهى الطعام على الحطب.

وكان اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، شارك فى احتفالات أعياد الربيع و شم النسيم، التى نظمتها إدارة السياحة والمصايف بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بشاطئ روميل وسط أجواء من البهجة من الأهالى والمصطافين.

 ووزع المحافظ، الهدايا وشارك في التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والشباب المشاركين فى الاحتفالية، التى تضمنت عروض فنية ومسابقات رياضيه، واطمئن محافظ مطروح، على توافر الخدمات بالشاطئ وتواجد  فرق الغطاسين.

وشهدت شواطئ مطروح والساحل الشمالى إقبالا من الموطنين، فى ظل استعداد الأجهزة المختلفة بالمحافظة، لاستقبال أعياد الربيع، ضمن استعدادات استقبال موسم الصيف السياحى.

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