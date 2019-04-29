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صور.. توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:54 ص
صور.. توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع
المنوفية – فريق المحافظات
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توافد الآلاف من المواطنين من أهالى محافظة المنوفية، على الحدائق والمنتزهات وذلك للاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم"، وشهدت مدينة السادات إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والمنتزهات بها وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الأمن.

وأكد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة، وخاصة التى يتواجد بها الحدائق والمنتزهات مثل شبين الكوم ومدينة السادات لتأمينهم .

وأضاف مدير أمن المنوفية، على انتشار الخدمات النظامية والسرية بكافة الحدائق والمنتزهات لحماية المواطنين، مطالبا المواطنين بالخروج والاحتفال فى كافة الحدائق والمنتزهات بشتى أنحاء المحافظة.

وأكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بمحافظة المنوفية، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق حتى الآن أى حالة إصابة بتسمم أو غرق، مشيرا إلى انتشار سيارات الاسعاف بالقرب من الحدائق والمنتزهات لنقل أى حالة إصابة.

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (1)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (1)

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (2)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (2)

 

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (3)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (3)

 

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (4)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (4)

 

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (5)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (5)

 

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (6)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (6)

 

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (7)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (7)

 

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (8)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (8)

 

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (9)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (9)

 

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (10)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (10)

 

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (11)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (11)

 

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (12)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (12)

 

 

توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (13)
توافد أهالى المنوفية على الحدائق والمنتزهات للاحتفال بأعياد الربيع (13)

 

 

  

 


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