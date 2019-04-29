صور.. القفز فى الترع "مصيف الغلابة" هربا من الحر فى شم النسيم بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شهدت الترع والمصارف المائية المنتشرة بمدن وقرى محافظة الغربية، تجمع عدد كبير من الشباب والصبية، للقفز فى المياه، هربا من ارتفاع حرارة الجو كنوع من الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع.

وتعتبر الترع مصيف الغلابة للشباب هربا من ارتفاع حرارة الجو، حيث يقفز الشباب والأطفال من أعلى الكبارى المارة فوق الترع خاصة ترعة القاصد وترعة الملاحة، بطنطا، وبحر شبين بالمحلة، والتسابق فيما بينهم على الغطس والعبور إلى الشاطئ فى أسرع وقت.

وفى نفس السياق، انتشرت قوات الإنقاذ النهرى للتدخل الفورى لإنقاذ الشباب حال تعرضهم للغرق.

وكان شاب تعرض للغرق فى الهاويس بقرية شبراريس التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد أن جرفه التيار أثناء الاستحمام لعدم إجادته للسباحة، وتم انتشال جثته ونقلها لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وإخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.



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