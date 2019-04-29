صور.. الشرطة النسائية تتولى تأمين ركاب مرسى الأتوبيس النهرى بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

شهد مرسى الأتوبيس النهرى بمحطة ماسبيرو، انتشار أمنى مكثف، بالإضافة إلى تواجد لعناصر الشرطة النسائية، حرصا على راحة وأمن المواطنين والمترددين على المرسى، خلال الاحتفال بأعياد الربيع.

وأكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الشرطة النسائية تعمل على حماية السيدات من التحرش وتأمين الدخول للمرسى، وتفتيش الحقائب النسائية لتأمين الركاب.

وأضاف لـ اليوم السابع، أن الأتوبيس النهرى، شهد إقبالا كبير من المواطنين، احتفالا بعيد شم النسيم، مشيرا إلى أنه تم تنظيم أكثر من 10 رحلات للقناطر الخيرية وما يقرب من 30 رحلة لحدائق الأورمان وحديقة الحيوان بالجيزة، حتى الآن.