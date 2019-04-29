صور.. الخيول تجمل شاطئ العريش فى شم النسيم

شمال سيناء - محمد حسين

انتشرت بشكل لافت الخيول على شواطئ مدينة العريش بشمال سيناء وقام عدد من رواد الشاطئ المحتفلين بشم النسيم بامتطاء ظهورها، كما حرصت الأسر على التقاط صور أطفالهم وهم يسيرون بها .

وقال أحمد حسن، أحد أصحاب الخيول، إنه وزملاءه حرصوا على التواجد مبكرا فى انتظار وصول زبائنهم، لافتا إلى أن غالبية من يحضرون للاحتفال بيوم شم النسيم حريصين على أخذ لفة على ظهرها بمبلغ بسيط 10 جنيهات.

وأضاف أن حركة الإقبال على الشاطئ محدودة، ويتوقع أن تزيد عصرا، مشيرا إلى أن درجة الحرارة المرتفعة حدت من خروج كثيرين .

وشهدت شواطئ الريسة وابوصقل والخلفاء وغرناطة وظلال النخيل والمساعيد فى مدينة العريش إقبالا تراوح ما بين محدود ومتوسط .

وقامت الأسر بنصب خيام على الشاطئ فيما حرص كثير منهم على الاستجمام فى مياه البحر.

وفى مدينة بئر العبد اقبل الاهالى على الاحتفال بيوم شم النسيم على شاطئ الرواق المحاذى للمدينة وشهد اقبال كثير من الأسر .

وبدورها لم تتلق غرفة عمليات شمال سيناء المشكلة لمتابعة يوم شم النسيم اى إخطارات بحوادث .



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