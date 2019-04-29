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صور.. افتتاح ساعة الزهور التاريخية وسط الإسكندرية بعد التطوير

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:23 م
صور.. افتتاح ساعة الزهور التاريخية وسط الإسكندرية بعد التطوير افتتاح ساعة الزهور التاريخية وسط الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر
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افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، ساعة الزهور التاريخية بعد التطوير، وذلك فى إطار الاحتفال بأعياد الربيع، مشيرا إلى أن احتفالات اليوم تأتى فى إطار إعادة الجمال والرونق للإسكندرية، فهى مدينة ثقافية لها طابع خاص وتستحق من الجميع التعاون من أجل عودة جمالها وتاريخها.

 

وأعلن حى وسط الإسكندرية أنه تم زراعة أرضية الساعة بالزهور والنباتات الطبيعية: الشرانيا،الالنتيرا،الدورنتا الصفراء ،التبونيا الحمراء والبنفسجية لكى تظل هذه الزهور فى كامل رونقها سيتم الاهتمام الفائق بالرى والقص والتجميل من خلال إدارة الحدائق بالحى.

 

وأكد الدكتور صبحى عضو لجنة التطوير، ووكيل كلية الزراعة أنه سيتم الاهتمام بالمتابعة والصيانة والرى والقص الدورى حتى تظل الساعة فى رونقها

 

واوضح أنه تم اختيار الشكل المثلث للأرقام وبقية الأرقام البينية الشكل الدائري، المثلثات من الصاج المجلفن، مثبتة فى أرضية الساعة، مزروعة بنباتات طبيعية، سهلة الاستبدال ويتم المحافظة عليها من خلال الصيانة المستمرة.

 

وأضاف أن هذه المثلثات تم تزويدها بإضاءة ليد لتضئ ليلا بألوان مختلفة، كما تم تعديل لون العقارب إلى لون خشمنيوم: قلب خشبى وحواف صفراء، وحواف جسم الساعة من الرخام والجرانيت ،وتم عمل ممر أمام الساعة من الزلط الملون مساحته حوالى متر يخصص لزوار الساعة الراغبين فى التقاط الصور، وعلى الجانبين الأيمن والأيسر أحواض مزهرة.

 

كما نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية احتفالا بمناسبة أعياد الربيع داخل نادى المهندسين بالإسكندرية، بتوزيع علم مصر على الأطفال من أبناء المهندسين للمشاركة في الاحتفالية المقامة.

 

وأقيم مسرح العرائس الخاص بالأطفال والذين قاموا برفع الأعلام والعديد من الفقرات المختلفة والتى تبدأ من الصباح الباكر بتنظيم المسابقات للأطفال من أبناء المهندسين "التلوين والرسم" ومسرح العرائس وسينما الأطفال، بالإضافة إلى فقرة الشو الإفريقى.

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى تنظمها نقابة المهندسين بالإسكندرية للمهندسين وذويهم داخل نادىهم  بـ"سابا باشا" احتفالا بشم النسيم.

 

كما تقيم النقابة حفلا ساهرا لفرقة الموسيقى العربية، يسبقه فقرات استعراضية لفرقة الفنون الشعبية والتنورة والحصان.

 

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