صور.. ارتفاع أسعار الأسماك بالإسماعيلية قبل ساعات من احتفالات شم النسيم

الإسماعيلية – جمال حراجى

يعتبِر أهالى منطقة القناة، الأسماك، الوجبة الرئيسية لهم، نظرا لوجود قناة السويس، والبحيرات المرة، وبحيرة التمساح، وكل هذه الأماكن مصادر جيدة للصيد، ومن الأسماك التى كانت متوفرة أسماك الدنيس والبورى والشبار وهى من أشهر أسماك القناة، وبعدها الجمبرى والسوبيا والشخرم وكانت حلقة السمك فى الإسماعيلية بالقرب من كوبرى حفنى بطريق البلاجات من أهم الأسواق التى يلجأ إليها مواطنى الإسماعيلية لشراء إحتياجاتهم من الصيادين مباشرة وبأسعار مناسبة جدا، ومع زيادة الأسعار، وارتفاع سعر الدولاروتعويم الجنيه بدأت الكارثة ارتفعت أسعار الأسماك، بسبب زيادة أسعار الأعلاف والذريعة المستوردة، ليصل كيلو السمك البورى مزارع إلى 90 جنيها و100 جنيه بعد 30 جنيها و25 جنيها، والشبار من 30 جنيها إلى 70 جنيها، أما الدنيس فيصل الكيلو حاليا إلى 140 جنيها بعد 50 و60 جنيها.

بديل اللحوم



فى البداية يقول مصطفى عبد المحسن موظف إن الأسعار ارتفعت وخاصة فى الأسماك والذى كنا نعتبره بديل عن اللحوم التى وصل سعرها لـ120 جنيها للكيلو، ولا نعرف الأسباب وراء هذه الزيادة المفاجئة رغم ثبات أماكن الصيد واستمرارها وزاد عليها مشروع الاستزراع السمكى لقناة السويس والمفترض أن الأسعار تقل لكن ما حدث العكس.

موسم صيد الأسماك



ويرى محمد عبدالنعيم موظف، أن السبب فى زيادة الأسعار للأسماك هو أن شهر فبراير وحتى نهاية شهر أبريل يقل إنتاج الأسماك ثم يزيد فى نهاية أبريل بعد انتهاء فترة تكاثر الذريعة فى هذا الوقت فى القناة لكن هذا ليس مبرر لزيادة الأسعاربهذا الشكل الجنونى، لأننا متعودين كل سنة أن الأسماك تقل فى هذه الفترة وسعرها من الممكن أن يزيد من 5 إلى 10 جنيه لكن ما حدث هو زيادة عشرة أضعاف الأسعار الأساسية.

جشع التجار الكبار



أما أحمد الحسينى تاجر أسماك فيرى أن السبب هو التاجر الكبير الذى يحتكر الكميات سواء المستوردة أو المحلية ويبيعها بأسعار مرتفعة ولا ذنب للتاجر الصغير " تاجر التجزئة " حاسبوا التجار الكبار قبل أن تقاطعوا الشراء لأننا نحن الخاسرون فى كل الحالات.

المقاطعة خسارة



ويؤكد عبدالله مرغنى تاجر على أن، المقاطعة خسارة للتجارالصغار لكن الحل هو السيطرة على السوق من خلال التجار الكبار الذين يحصلون على الأسماك من المزارع بأسعار معقولة، ولكنهم يبيعونها للتجار الصغار بأسعار عالية وأيضا لابد من السيطرة على المستوردين للأسماك المستوردة والتى زادت أيضا لتتساوى مع أسعار الأسماك المحلية والفروق بسيطة بين المستورد والمحلى، بالإضافة إلى البيع العشوائى لبعض التجار خارج الأسواق الرسمية.

السيطرة على الأسعار



وأوضح عماد حجازى المتحدث الرسمى لمديرية التموين بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك يرجع لزيادة أسعار الأعلاف فى المزارع السمكية المختلفة، وقامت مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية والمحافظة بتوفير الأسماك بأسعار تقل 10 جنيه عن السوق الخارجى وهذا موجود بالفعل فى منفذ نادى المنتزه، بالنسبة للأسماك الطازجة والمجمدة، وتم الاستعانة بشركة مستوردة للأسماك توفر السمك المجمدة بسعر أقل من السوق الخارجى بـ 10 جنيهات كما أشرنا، حيث يتم بيع الأسماك داخل منفذ المنتزه بسعر الجملة وأحيانا أقل من سعر الجملة، ومنها على سبيل المثال سمك الشبار بـ30 جنيها، وفى السوق الخارجى بـ40 جنيها، والدوبارة 43جنيها للكيلو، وسمك اللوت بـ 65 جنيها، أما الأسماك المستوردة الروسى حسب الأنواع من 37 جنيها إلى 43 جنيها والمكرونة بـ 25 جنيها، ويباع فى السوق الخارجى بـ35 جنيها، والسهلية بـ 33 جنيها، وذلك فى إطار توجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ونبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية.

الرنجة بـ 28 جنيها



وتابع حجازى أن هناك متابعة مستمرة للأسواق الخارجية من حيث صلاحية الأسماك للاستخدام الآدمى، مشيرا إلى أنة يتم المرور بشكل يومى على محلات الأسماك، وفى حالة وجود أى مخالفات يتم تحرير محاضر للمخالفين، ويتم حاليا إرسال سيارات متنقلة لبيع الأسماك والرنجة بقرى ومراكز الإسماعيلية، وخاصة أننا فى أعياد شم النسيم حيث يستهلك المواطنون كميات كبيرة من أسماك الرنجة، والسيارات المتنقلة تطرح كميات من الرنجة الممتازة بسعر 28 إلى 30 جنيها للكيلو فى مقابل 40 جنيها فى الأسواق الخارجية.



1- اسماك قناة السويس



2- إرتفاع اسعار الأسماك بالإسماعيلية



3- أحواض الاستزراع السمكى



4- حوض سمك بالقناه



5- كميات من اسماك القناه



6- السيطرة على الاسعار



7- أسماك شبار بمنفذ المنتزة



8- تخفيض الاسعار من قبل التموين