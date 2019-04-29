صور.. إقبال مواطنى البحيرة على الحدائق للاحتفال بشم النسيم

البحيرة - ناصر جودة

توافد الآلاف من مواطنى البحيرة على الحدائق العامة والمتنزهات للاحتفال بعيد شم النسيم، حيث فتحت الحدائق والنوادى الاجتماعية أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال الأهالى الذين اصطحبوا معهم وجبات الأسماك المملحة لتناولها فى الهواء الطلق .

وشهدت المدن الساحلية مثل رشيد وإدكو إقبالا كبيراً من المواطنين للاحتفال بشم النسيم من خلال الرحلات البحرية وكذلك شهدت حدائق إدفينا ازدحاما شديدا من المواطنين الوافدين من جميع مراكز ومدن محافظتى البحيرة وكفر الشيخ.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة من تواجدها بالحدائق العامة والمنتزهات لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية برفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم، مؤكدا على ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن على مدار الـ24 ساعه لتلقي أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

وفتحت الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال كافة المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها، وكذلك تكثيف حملات مراقبة الاسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.

وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ووقف الإجازات والراحات لكافة الاطباء واطقم التمريض وذلك لمواجهة أى أحداث طارئة فى شم النسيم، مضيفا أنه تم توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف مع رفع درجة التأهب بمرفق الاسعاف.

وكذلك شن حملات رقابية بالتعاون مع مديرية التموين لسحب عينات من السلع المعروضة وخاصة الأسماك المملحة والمدخنة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى واتخاذ الإجراءات القانونية فى حال وجود مخالفات.



المواطنون فى الحدائق (2)



المواطنون فى الحدائق (3)



المواطنون فى الحدائق (4)