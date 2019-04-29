صور.. أهم 10 أماكن يحتفل فيها أهالى سوهاج بـ"شم النسيم"

سوهاج محمود مقبول

"عيد الربيع.. عيد شم النسيم.. عيد تلوين البيض.. عيد الفصح"، كلها مسميات لعيد واحد يحتفل به جميع المصريين بالطقوس التى تتمثل فى الخروج وأكل الرنجة والفسيخ والملوحة وتلوين البيض، ونفس الطقوس كلها واحدة بين الجميع.



الملاهي بحديقة الفردوس

الأهالى بمحافظة سوهاج يحتفلون بعيد شم النسيم من خلال الذهاب للنهر النيل للسباحة ومنهم من يقصد الجزر والبعض الأخر يقصد الكورنيش والبعض يذهب للأندية. ولا يقتصر الاحتفال فى سوهاج على الخروج فقط بل ممارسة بعض اللألعاب الترفيهية من مراجيح وركوب الخيل وركوب الحمير.

ومن أهم الأماكن التى يقضى فيها المواطن السوهاجى عيد شم النسيم على مستوى المحافظة تأتى جزيرة الزهور والتى تقع شمال كوبرى سوهاج القديم ويقابلها متحف سوهاج والمجمع السياحى على الضفة الشرقية للنيل من أهم أماكن الزيارة وتحتوى على 23 شاليه وحمام سباحه وملاعب اطفال ومطعم وصاله للأفراح وهى تعتبر من الاماكن الجميلة المحببة فى الإقامة.



تجهيز حديقة الفردوس لاستقبال المواطنين في العيد

2 - جزيرة قرامان وتقع وسط نهر النيل ومساحتها خمسين فدان وسعت المحافظة لاستغلالها واستثمارها سياحيا ويوجد بالجزيرة حديقة عامة مساحة 25 فدان وهى منتزه لابناء سوهاج فى الاعياد والعطلات وتشمل مساحات خضراء واحواض زهور ومشتل وكافيتريا وفى الجزيرة مزرعة للتوت لتربيه دوده القز لانتاج الحرير الطبيعى على مساحه عشر افدنة.

3 - المخيم السياحى يقع على مساحة 30 الف متر مربع بحى الكوثر وهو عبارة عن مبنى من دورين والمخيم يشمل لوبى وصالة للافراح وحدائق وملاعب للاطفال وحديقة حيوان وبوفية ومطعم ودورتين مياة حريمى ورجالى ومخصص به ركن للعائلات وركن للشباب وبه اصطبل للخيل ومساحات للتخييم

4 - المراسى السياحية يوجد ثلاثة مراسى بسوهاج احدهما بالضفة الشرقيه للنيل وهو مرسى ناصر السياحى تم انشاؤه بمعرفه المحافظه وتطويره بمعرفه وزاره السياحه بتكلفه قدرها 2 مليون جنية ويستقبل المرسى رحلات السياحة النيلية الطويلة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس منذ افتتاحة فى شهر سبتمبر 2012 حيث تم استقبال العديد من البواخر السياحية بها سائحين من جنسيات مختلفة، المرسى الثانى يقع على الضفة الغربية للنيل هو مرسى البيئة وهو خاص بالصرف الصحى للعائمات والمرسى الثالث يقع بمدينه البلينا وجارى حاليا تطويرة بمعرفة وزارة السياحة والقوات المسلحة مما يسهم فى تنشيط حركةالسياحة بالمحافظة.

5 - استاد سوهاج الرياضى والذى يحوى بين جنباته حديقة كبيرة ومدينة الألعاب ترفيهية هى مدينة السندباد والتى تحوى العديد من الالعاب من العجلة الدوارة والقطار والسيارات الكهربائية وغيرها وغيرها من الألعاب المختلفة.

6 – النوادى ومن أهم تلك النوادى نادى الشرطة ونادى التجديف ونادى المهندسين ونادى الأطباء ونادى الطفل والتى تقدم خدمات مميزه جدا على مستوى اليوم وأهم ما يوجد بها الالعاب الترفيهية والمراجيح.

7 – المراكب النيلية والشراعية واللنشات والتى تنتشر بطول نهر النيل من البلينا جنوبا وحتى طما شمالا وتحوى تلك المراكب واللانشات على أغانى صاخبه وحفلات رقص وغناء بين الشباب والفتيات داخل نهر النيل.

8 – كورنيش النيل الشرقى والذى يعد أهم معالم ومظاهر الإحتفال بالعيد حيث تخرج الأسر للجلوس والتنزه على الكورنيش وبرفقتهم كميات كبيرة من الاطعمة وعلى رأسها الفته والبعض الأخر الترمس والملوحة.

9 - وفى الفترة الأخيرة شهدت محافظة سوهاج وجود عددا كبيرا من العائمات التى تقف على شاطئ النيل الشرقى وبها العديد من أماكن الجلوس أعلى السفينة من خلال كفاتريات موجودة وحفلات سمر وأغانى تقام على على تلك العائمات

10– وأخير هناك مكان جديد دخل الخدمة منذ أيام قليلة وهو جنينة الحيوانات والتى تحوى على بعض الزواحف وبعض الطيور وهى موجودة على طريق أسيوط سوهاج الزراع وتبلغ قيمة التذكرة بها 15 جنيها للفرد الواحد.



حديقة ابوتيج



حديقة الفردوس بأسيوط