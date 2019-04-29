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صور.. أهالى الشرقية يقضون عطلة عيد الربيع فى حديقة الحيوان والمتنزهات

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:27 م
صور.. أهالى الشرقية يقضون عطلة عيد الربيع فى حديقة الحيوان والمتنزهات جانب من الاحتفالات
الشرقية - إيمان مهنى
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توافد أهالى محافظة الشرقية، إلى الحدائق العامة والمنتزهات، لقضاء عطلة عيد الربيع وسط المساحات الخضراء.

فتوافد المواطنون من مختلف قرى ومراكز المحافظة، على حديقة الحيوان، لمشاهدة الحيوانات والتمتع وسط المساحات الخضراء، كما أقبلوا على حديقة الطفولة والمزودة بالألعاب المخصصة للأطفال.

وشهدت الشوارع والميادين انتشار الباعة الجائلين بالحلوى وألعاب الأطفال، منها شارع الجلاء بوسط الزقازيق، وسط تواجد مكثف من المواطنين الذين توافدوا عليهم وعلى المحال المخصصة للمشروبات والوجبات السريعة والمشويات، وأقبل الشباب والفتيات على الكافيهات، والنوادى الاجتماعية ودور السينما.

ونظمت احتفالية لأول مرة مليئة بالورود والأغانى الوطنية بأعياد الربيع وشم النسيم، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقيادات المحافظة.

 

جانب من الاحتفالات (1)
 

 

جانب من الاحتفالات (2)
 

 

جانب من الاحتفالات (3)
 

 

جانب من الاحتفالات (4)
 

 

جانب من الاحتفالات (5)
 

 

جانب من الاحتفالات (6)
 

 

جانب من الاحتفالات (7)
 

 

جانب من الاحتفالات (8)
 

 

جانب من الاحتفالات (9)
 

 

جانب من الاحتفالات (10)
 

 

جانب من الاحتفالات (11)
 

 

جانب من الاحتفالات (12)
 

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