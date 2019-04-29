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صور.. أهالى الأقصر يحتفلون بشم النسيم على الممشى السياحى بكورنيش النيل

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:06 م
صور.. أهالى الأقصر يحتفلون بشم النسيم على الممشى السياحى بكورنيش النيل توافد المواطنين على الكورنيش
الأقصر – أحمد مرعى
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شهد كورنيش النيل بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، توافد أعداد كبيرة من المواطنين احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم، وسط لهو الأطفال ابتهاجاً ببداية فصل الربيع، كما تناولت الأسر المأكولات الشهيرة بشم النسيم على الكورنيش برفقة أبنائهم.

وتوافد على الممشى السياحى بكورنيش النيل المئات من أهالى الأقصر، احتفالاً بشم النسيم تزامنا مع أعياد الأخوة الأقباط، وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر أن ما أثير بغرق الكورنيش بالمياه ليلة الاحتفالات عارى تماماً من الصحة، مشيرا إلى رش المياه على الكورنيش فى ساعات متأخرة من الليل للحفاظ على نظافة المكان، والتى تجف سريعاً مع ارتفاع درجة الحرارة بمدينة الأقصر اليوم، ومن ناحية أخرى الحفاظ على مجهودات عمال النظافة من نظافة المكان طوال اليوم.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كافة أهالى الأقصر يستمتعون بالأجواء الاحتفالية بعيد شم النسيم على مدار اليوم على أكمل وجه، متابعا أن رؤساء الأحياء ومسئولي قطاعات النظافة والمشرفين والعمال متواجدون في أماكنهم المقررة حسب الخطة الموضوعة.

 

توافد المواطنين على الكورنيش (3)
توافد المواطنين على الكورنيش (3)

 

توافد المواطنين على الكورنيش (4)
توافد المواطنين على الكورنيش (4)

 

توافد المواطنين على الكورنيش (5)
توافد المواطنين على الكورنيش (5)

 

توافد المواطنين على الكورنيش (1)
توافد المواطنين على الكورنيش (1)

 

توافد المواطنين على الكورنيش (2)
توافد المواطنين على الكورنيش (2)

 


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