"صحة الإسكندرية" : توفير الإمكانات قبل إدخال خدمات جديدة بمستشفى أبوقير

الاسكندرية جاكلين منير

قام الدكتور علاء عثمان ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، اليوم بزيارة مفاجئة لمستشفى أبى قير العام ، تفقد فيها الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى كما قام بتفقد الصيدلية والمطبخ والمغسلة وتأكد من تواجد القوى البشرية وتوافر كميات كافية من المستلزمات والأدوية اللازمة لانتظام العمل بالمستشفى خلال أجازة شم النسيم

وصرح الدكتور أحمد إبراهيم ، مدير المستشفى أن وكيل الوزارة حرص على التواصل مع المرضى وذويهم ، وسأل المرضى بنفسه عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة وما ينقصهم داخل المستشفى ، كما استمع لمريض فشل كلوى يبحث عن مكان قريب من سكنه لإجراء جلسات الغسيل الكلوى ووجه بقبوله وتدبير مكان له بالمستشفى على الفور

وأشار ”إبراهيم“ الى أن وكيل الوزارة أكد على عدم ادخال خدمات جديدة بالمستشفى قبل التأكد التام من توافر كافة الإمكانيات من بنية أساسية وأجهزة وأدوات ومستلزمات ، وقبل ذلك التأكد من توافر القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة من أطباء وتمريض وفنيين بمختلف تخصصاتهم ، مع ضرورة استطلاع رأى الإدارات الفنية ثم الرجوع إلى وكيل الوزارة شخصيا قبل الإعلان عن تقديم الخدمة