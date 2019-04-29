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سوريا: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من البلاد وسنستعيده بكل الوسائل

الإثنين، 29 أبريل 2019 09:00 م
سوريا: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من البلاد وسنستعيده بكل الوسائل الجولان
أ ش أ
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جدد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر التأكيد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا وهو حق لا يخضع للمساومة أو التنازل ولا يسقط بالتقادم مشددا على أن سوريا ستستعيده من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

 

وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين حول الوضع في الشرق الأوسط أوردتها وكالة الأنباء السورية "سانا" إن سوريا تجدد إدانتها وبأشد العبارات الإعلان غير الشرعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل والذي يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتمد بالإجماع وأقر بأن الجولان السوري المحتل أرض محتلة وأن أي إجراءات تتخذها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الجولان المحتل لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني على الإطلاق.

 

وأشار منذر إلى أن المجتمع الدولي بأسره أكد رفضه الإعلان الأمريكي وتمسكه بقرار مجلس الأمن رقم 497 والقرارات الأممية ذات الصلة التي تؤكد سيادة سوريا على الجولان المحتل .

 

وأشار منذر إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي والإرهاب بحق السوريين في الجولان المحتل وإجراء المحاكمات الصورية بحقهم وإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة عليهم.

 

وشدد منذر على أن سوريا كانت ومازالت ثابتة على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقا للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948 مجددا مطالبة سوريا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 


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