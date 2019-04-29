سكرتير مساعد محافظ جنوب سيناء ومدير عام الشباب والرياضة يفتتحان معرض محكى الشباب

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد المحاسب فوزى همام سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد فتحى توفيق مدير عام الشباب والرياضه وأحمد فتحى مندوب وزارة الشباب والرياضه اليوم، فاعليات الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة جنوب سيناء من خلال افتتاح برنامج محكى الشباب بقاعه الاستاد الرياضى بطور سيناء، والذى تنظمه الإدارة المركزيه للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وحضر الفاعليات أحمد عبد العزيز وكيل المديرية، وأشرف همام مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى وعبد الواحد رشدى مسئول التنفيذ بالإدارة وبعض القيادات الشبابية بالمحافظة، وعدد كبير من أهالى مدينه طور سيناء .

وبدأ الحفل بافتتاح معرض الفنون التشكيلية والذى تناول لوحات تعبر عن تاريخ محافظة جنوب سيناء، ومعالجة بعض المشكلات التى تواجه المجتمع من خلال الفن التشكيلى، كما تناولت اللوحات عرض لأهم المعالم السياحية بالمحافظة وأحلام الشباب.

وافتتح السكرتير العام المساعد معرض الفنون التشكيله وبدأ العرض بالسلام الجمهورى وتلاه أيات من القرآن الكريم ثم نبذه عن المحافظة، تلاها عرض للفنون الموسيقيه والغناء الفردى الجماعى فى قالب وطنى يحث على الولاء والانتماء لدى الشباب، وتلى ذلك فقرة الأوبريت الشعرى وفقرة العرض المسرحى.