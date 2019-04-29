سفير اليابان بالقاهرة: الدنيا ربيع والجو بديع..ولكن لا تفرطوا فى أكل الفسيخ يا مصريين

وجه ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، رسالة تهنئة للمصريين، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.
وسجل نوكى، فيديو له نشره على مواقع التواصل الاجتماعى قال فيه: الدنيا ربيع والجو بديع، معبرًا عن سعادته بوجوده فى مصر منذ 8 أشهر، حيث تعرف على الكثير من الأصدقاء، وعاداتهم واحتفالاتهم.
وأضاف نوكى: تهانئى القلبية للأقباط بعيد القيامة المجيد، وللشعب المصرى كله بعيد شم النسيم الذى هو عادة قديمة منذ أيام الفراعنة، فأتمنى لكم عيدًا سعيدًا ولكن لا تفرطوا فى تناول الفسيخ.
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