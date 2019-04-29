video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو الأوروبى اليوم الإثنين 29-4-2019

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:37 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الإثنين 29-4-2019 اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
إضافة تعليق

سجل سعر اليورو الأوروبى، استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم، الإثنين 29-4-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، عند 19.1جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع وفق اخر تحديث.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.18 جنيه للشراء

 19.33 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.1 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.05 جنيه للشراء

19.22 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.1 جنيه للشراء

19.4 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.12 جنيه للشراء

19.32 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.28 جنيه للشراء

19.41 جنيه للبي

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم الخميس 25-4-2019.. العملة الأوروبية تسجل 19.34 جنيها للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 24-4-2019

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة