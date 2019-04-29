سعر اليورو الأوروبى اليوم الإثنين 29-4-2019

كتبت أمنية جلال

سجل سعر اليورو الأوروبى، استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم، الإثنين 29-4-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، عند 19.1جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع وفق اخر تحديث.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.18 جنيه للشراء

19.33 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.1 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

19.05 جنيه للشراء

19.22 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

19.1 جنيه للشراء

19.4 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.12 جنيه للشراء

19.32 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.28 جنيه للشراء

19.41 جنيه للبي

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع