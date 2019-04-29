"روشتة أمنية".. كيف تقضى "شم نسيم" آمن وسعيد فى 5 خطوات؟

كتب أحمد الجعفرى

يحتفل المصريون اليوم بـ"شم النسيم"، وخلال الأعياد يخرج المواطنون فى نزهات خارجية للحدائق العامة، والسينمات، ويحرصون على تناول بعض الأطعمة الخاصة.

ويقدم "اليوم السابع" 5 وصايا للمواطنين لقضاء "شم نسيم" آمن:

ابتعد عن مناطق الزحام والتكدسات خاصة بمحيط السينمات والحدائق العامة.

تأكد من سلامة المواد الغذائية ومصدرها قبل تناولها لضمان صحتك.

إذا قررت الخروج فى نزهة نيلية تأكد من سلامة المركب وترخيصها وعدد حمولتها.

قبل الخروج احرص على إغلاق النوافذ وتأكد من إغلاق الكهرباء والغاز والمياه.

التزم بالتعليمات المرورية على الطريق والسرعات المقررة ولا تتجاوزها.