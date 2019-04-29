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الإثنين، 29 أبريل 2019 02:42 م
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روسيا تدرس بناء جسر يربطها بكوريا الشمالية

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:47 م
روسيا تدرس بناء جسر يربطها بكوريا الشمالية بوتين وزعيم كوريا الشمالية
موسكو(أ ش أ)
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كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وزارة تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالى الروسية بدراسة مشروع جسر للسيارات يربط منطقة بريمورسكى الروسية وكوريا الشمالية.

وأوضح مبعوث الرئيس الروسى لمنطقة الشرق الأقصى الفيدرالية يورى تروتنيف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين، أن بوتين ناقش هذا المشروع خلال لقائه مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون، وقرر بوتين أن تتولى هذا المشروع وزارة تنمية الشرق الأقصى، لكنه لم يحدد تروتنيف فى تصريحاته متى يمكن تصميم المشروع.

يُشار إلى أن حدود روسيا مع كوريا الشمالية - التى يبلغ طولها 39.4 كيلومترا - هى أقصر حدود دولية روسية، وترتبط الدولتان فقط عن طريق الجو وجسر الصداقة للسكك الحديدية الذى يعبر فوق نهر تومين.

وكان وزير تنمية الشرق الأقصى الروسى والقطب الشمالى ألكسندر كوزلوف قد قال - فى وقت سابق - إن جسر السيارات سيتم بناؤه وفقًا للمعايير الروسية.

 


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